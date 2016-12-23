Юрий Семин: Основной состав «Локомотива» должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением о кадровой политике клуба. Он считает, что основную команду должны регулярно пополнять воспитанники академии.

«Мое мнение как главного тренера: основной состав должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии. Должны играть свои.У наших воспитанников будут все условия для этого, ради их полноценной адаптации к взрослому футболу воссоздается «Локомотив-2» и общеобразовательная школа», - цитирует Семина ТАСС.

В сезоне-2016/17 в основной состав «Локомотива» был переведен защитник выпускного класса академии Иван Лапшов (1999 г.р.). «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка в 17 матчах.