Юрий Семин: Основной состав «Локомотива» должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился
своим мнением о кадровой политике клуба. Он считает, что основную команду
должны регулярно пополнять воспитанники академии.
«Мое мнение как главного тренера: основной состав должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии. Должны играть свои.У наших воспитанников будут все условия для этого, ради их полноценной адаптации к взрослому футболу воссоздается «Локомотив-2» и общеобразовательная школа», - цитирует Семина ТАСС.
В сезоне-2016/17 в основной состав «Локомотива» был переведен защитник выпускного класса академии Иван Лапшов
(1999 г.р.). «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате
России, имея в активе 23 очка в 17 матчах.
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