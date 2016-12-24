КХЛ. «Спартак» - «Витязь», «Сочи» - «Динамо» (Москва) и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
24 декабря
Матч
Куньлунь Ред Стар - Амур - 0:1 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит:
Бывальцев - 0:1.
Место и дата
24 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Спартак - Витязь - 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)2-й период
Голы:
Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 9:31 (0:1 - бол.). Горак (Ержабек, Аалтонен), 15:34 (0:2 - бол.). Панков (Швец-Роговой), 19:49 (0:3). Дыбленко (Стэплтон, Бердников), 30:45 (1:3).
Место и дата
24 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
ХК Сочи - Динамо - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)2-й период
Голы:
Скачков (Костицын), 0:22 (1:0). Петерссон (Костицын, Игнатушкин), 9:08 (2:0 - бол.). Фёдоров (Кашпар), 15:43 (2:1). Карпов (Никулин, Карсумс), 20:06 (2:2). Скачков (Костицын, Мамкин), 31:54 (3:2).
Место и дата
24 декабря 17:00, Большой, Онлайн-трансляция