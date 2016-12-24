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НХЛ. «Сан-Хосе» победил «Эдмонтон» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

24 декабря

Матч

Айлендерс - Баффало - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы:

Бьювилье (Хэмоник, Принс), 12:05 (1:0). Строум (Зайденберг, Клаттербак), 34:36 (2:0). Таварес (Бэйли, Строум), 39:21 (3:0 - бол.). Лэдд (Чимера, Хэмоник), 45:35 (4:0). Де Хаан (Зайденберг, Куин), 52:34 (5:0). Гиргенсонс (Богосян, Рейнхарт), 58:57 (5:1).

Место и дата

24 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Вашингтон - Тампа-Бэй - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Карлсон (Алзнер, Уилсон), 0:55 (1:0). Карлсон (Бэкстрём, Юханссон), 15:42 (2:0). Овечкин (Орлов), 30:48 (3:0). Юханссон (Бэкстрём), 48:33 (4:0).

Место и дата

24 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Коламбус - Монреаль - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Ганье (Фолиньо, Эткинсон), 17:50 (1:0 - бол.). Саад (Фолиньо, Веннберг), 21:22 (2:0). Петри (Барберо, Терри), 49:08 (2:1).

Место и дата

24 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Питтсбург - Нью-Джерси - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Кросби (Кессел, Шульц), 11:00 (1:0 - бол.). Фер 24:13 (2:0). Палмиери (Холл, Мур), 33:24 (2:1). Руведел (Куниц, Малкин), 39:21 (3:1). Хорнквист (Малкин), 52:05 (4:1).

Место и дата

24 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Миннесота - 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)

Голы:

Крейдер (Зукарелло, Степан), 3:54 (1:0). Гранлунд (Койву, Цукер), 9:53 (1:1). Койву (Цукер), 20:40 (1:2). Нидеррайтер (Стаал, Койл), 20:58 (1:3). Макдона (Степан, Крейдер), 22:17 (2:3). Сканделла (Койву, Койл), 24:55 (2:4). Цукер (Гранлунд), 32:14 (2:5). Дамба (Стаал, Койл), 37:24 (2:6 - бол.). Степан (Клейн, Зукарелло), 39:00 (3:6). Крейдер (Зукарелло, Макдона), 57:00 (4:6). Койл (Нидеррайтер), 58:51 (4:7 - п.в.).

Место и дата

24 декабря 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Бостон - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Спунер (Крейчи, Крюг), 9:13 (0:1). Маршанд (Спунер, Крюг), 23:17 (0:2 - бол.). Стаал 30:12 (1:2 - мен.). Фолк (Стаал, Линдхольм), 46:48 (2:2). Теравайнен (Фолк, Линдхольм), 63:01 (3:2).

Место и дата

24 декабря 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Детройт - 3:4 Б. (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Смит (Йокинен, Демерс), 17:40 (1:0 - бол.). Манта (Зеттерберг), 20:12 (1:1). Демерс (Барков, Ягр), 21:29 (2:1). МакКензи (Матесон, Томпсон), 30:27 (3:1). Миллер (Ларкин, Атанасиу), 41:36 (3:2). Нильсен (Ванек, Нюквист), 53:51 (3:3).

Победный буллит:

Нильсен - 3:4.

Место и дата

24 декабря 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Лос-Анджелес - 3:2 О.Т. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Картер (Пирсон), 3:05 (0:1 - бол.). Сегин (Спецца, Клингберг), 20:43 (1:1). Факса (МакКензи, Ритчи), 43:30 (2:1). Картер (Сетогучи, Форборт), 50:51 (2:2). Линделль (Бенн Д., Корпикоски), 61:07 (3:2).

Место и дата

24 декабря 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Колорадо - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Тэйвс (Кит, Панарин), 31:52 (1:0 - бол.). Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 45:42 (1:1). Маккиннон (Бэрри), 60:25 (1:2).

Место и дата

24 декабря 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Торонто - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:

Браун (Мэттьюз, Хьюман), 3:04 (0:1). Комаров (Гардинер, Браун), 20:43 (0:2 - бол.). Доун (Макгинн, Мёрфи), 39:16 (1:2). Комаров 46:26 (1:3). Нюландер (Райлли, Готье), 51:31 (1:4).

Место и дата

24 декабря 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Ванкувер - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы:

Трямкин (Скилле, Гонс), 11:35 (0:1). Джиордано (Баклунд, Хэмилтон Д.), 22:34 (1:1 - бол.). Джиордано (Стэйджан, Фролик), 31:15 (2:1 - мен.). Баклунд (Фролик, Хэмилтон Д.), 38:07 (3:1). Ткачук (Баклунд, Броди), 59:14 (4:1 - п.в.).

Место и дата

24 декабря 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Эдмонтон - 3:2 О.Т. (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы:

Павелски (Торнтон, Бернс), 20:31 (1:0 - бол.). Макдэвид (Секера), 46:17 (1:1). Лабанк (Павелски, Кутюр), 48:21 (2:1). Марун (Гриба, Макдэвид), 48:45 (2:2). Лабанк (Бернс, Кутюр), 63:22 (3:2).

Место и дата

24 декабря 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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