День в истории. Михаилу Щенникову – 49 лет!
24 декабря исполняется 49 лет известному советскому и российскому легкоатлету, заслуженному мастеру спорта Михаилу Щенникову.
Михаил Щенников выступал за общество ЦСКА. Является серебряным призером Олимпийских игр-1996 в спортивной ходьбе на 50 километров, многократным чемпионом мира и Европы. Михаил Щенников - обладатель действующего с 1995 года мирового рекорда в ходьбе на 5000 метров (в закрытых помещениях): 18:07:08.
Сын Михаила Щенникова – Георгий Щенников является футболистом, выступает за московский ЦСКА и сборную России.
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