День в истории. Михаилу Щенникову – 49 лет!

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Кучина подала заявку для участия в международных стартах под нейтральным флагом Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку для участия в международных стартах.

Чемпионат России в 2017 году пройдет в Жуковском Чемпионат России по легкой атлетике 2017 года, который станет отборочным стартом на чемпионат мира в Лондоне, пройдет в середине июля в Жуковском, сообщает «Р-Спорт».

Александр Жуков: Российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду по надуманным предлогам Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отстранение сборной страны по легкой атлетике от международных соревнований.

Российские легкоатлеты получат шанс выступить на чемпионате Европы-2017 Президент Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация предложит легкоатлетам выступить на чемпионате Европы в помещении в качестве независимых спортсменов.

Рабочая группа IAAF рекомендует разрешить российским легкоатлетам участвовать в соревнованиях в индивидуальном порядке IAAF рассматривает вопрос о выступлениях российских спортсменов на международных соревнованиях. Не исключено, что некоторые из них будут допущены, несмотря на санкции в отношении российской легкой атлетики.

Дмитрий Шляхтин: Cовет IAAF рассмотрит новые критерии восстановления членства ВФЛА Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит новые критерии восстановления членства ВФЛА.

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Слесаренко обжалует в CAS решение МОК о допинге Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года из-за положительной допинг-пробы.

Андрей Сильнов: Мои шансы на победу на выборах главы ВФЛА высоки Претендент на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов считает, что сможет вывести российскую легкую атлетику на мировой уровень.

Дмитрий Шляхтин: Российская легкая атлетика за год потеряла очень многое Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что допинговые скандалы сказались на развитии легкой атлетики в России.

Андрей Сильнов: Всемирная легкая атлетика сейчас неполноценна без российской команды Претендент на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов рассказал, что российские легкоатлеты не опускают руки даже после отстранения от международных соревнований.

Депутат пригласил Макларена выступить с докладом в Госдуме Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пригласил председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в нижнюю палату российского парламента, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

CAS решит судьбу российских легкоатлетов, наказанных МОК за допинг Спортивный арбитражный суд (CAS) определит срок дисквалификации для российских легкоатлетов, результаты которых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК).

Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛА Четыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Мария Кучина: Надеюсь, что скоро мы будем выступать под флагом России на международных стартах Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина рассказала, как готовится к новому сезону.

IAAF не намерена снимать запрет с российских легкоатлетов, наказанных МОК за допинг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не планирует снимать временный запрет на участие в соревнованиях с тех спортсменов, чьи результаты выступлений на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов были аннулированы после перепроверки допинг-проб.

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