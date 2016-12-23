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Моуринью заявил, что готов отпустить Шнайдерлина в другой клуб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Моргана Шнайдерлина в январе 2017 года. 

«Если в моей команде есть игрок, который постоянно выходит на поле, я не стану отпускать его в другую команду. В истории с Морганом все иначе. Он давно не появляется в составе, поэтому я не в праве удерживать этого футболиста. Думаю, каждый имеет право выбирать. Знаю, что он хочет быть счастливым и желаю ему того же. Если руководство клуба посчитает нужным продать Шнайдерлина и поступит хорошее предложение, не стану препятствовать его трансферу», – приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на полузащитника претендует «Эвертон», который успешно провел переговоры с «Юнайтед» по трансферу игрока.

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