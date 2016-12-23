Легков и Вылегжанин находятся в числе шестерых отстраненных российских лыжников

Стало известно, кто из российских лыжников получил временное отстранение от соревнований по подозрению в употреблении допинга. Среди них есть Александр Легков и Максим Вылегжанин.

По информации «Чемпионат.com», отстранены были следующие спортсмены: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. В их допинг-пробах были обнаружены посторонние вещества.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи Легков завоевал золото в гонке на 50 км, а Вылегжанин завоевал три серебра: в эстафете 4х10 км, командном классическом спринте и в гонке на 50 км.

Шесть лыжников из России временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи (Россия). Окончательное решение будет принято после расследования. Против них открыты дисциплинарные дела. Также российская сторона отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. В отношении 29 из них начато расследование. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.

Кроме того, стало известно, что МОК открыл расследование против 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 в Сочи.