Боец UFC Феррейра дисквалифицирован на 1,5 года за употребление остарина

Бразильский боец смешанных единоборств Карлос Феррейра, выступающий в UFC, дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) на 17 месяцев за употребление остарина.

31-летний боец прошел допинг-тест, который дал положительный результат. В его крови было обнаружено запрещенное вещество остарин, которое недавно было обнаружено в дпинг-пробе российского боксера Александра Поветкина.

Напомним, бразилец провел 14 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 12 побед (один — нокаут).

Остарин (как и его аналоги) внесен в список запрещенных для использования в спорте сильнодействующих веществ статьей 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Запрет инициирован МВД РФ в августе текущего года. С этого момента юридически препарат был приравнен к анаболическим стероидам.

Стероид для прироста мышечной массы. Все подробности об остарине.

Остарин - вещество из так называемой группы SARM. Оно повышает выносливость во время тренировочного процесса, позволяет добиваться значительного прироста мышечной массы и потери подкожного жира. Все препараты данной группы были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) еще в 2008 году.







