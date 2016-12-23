Григорьев перешел из «Адмирала» в «Авангард»
Защитник Михаил Григорьев покинул «Адмирал» и
перешел в «Авангард». Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.
25-летний Михаил Григорьев в сезоне 2016/17 провел
за «Адмирал» 18 матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков. Ранее стало известно,
что в «Авангард» из «Сибири» перешел еще один защитник Виталий Меньшиков.
«В преддверии плей-офф нам необходимо усилить глубину линии обороны. Кроме того, эти обмены актуальны для нашей команды, поскольку в списке травмированных находятся защитники Илья Дервук и Юнас Анелев. Наши новички - опытные мастера, каждый из них способен проявить себя не только в защите, но и в нападении.
Меньшиков -
жесткий, силовой игрок, может побороться за шайбу на пятачке и у бортов,
постоять за партнеров по команде. Григорьев обладает хорошим катанием и пасом,
может подключиться в атаку. Уже к 25 декабря хоккеисты должны присоединиться к «Авангарду».
Больше никаких обменов наш клуб не планирует», - заявил официальному сайту
клуба генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.