Григорьев перешел из «Адмирала» в «Авангард»

Защитник Михаил Григорьев покинул «Адмирал» и перешел в «Авангард». Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

25-летний Михаил Григорьев в сезоне 2016/17 провел за «Адмирал» 18 матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков. Ранее стало известно, что в «Авангард» из «Сибири» перешел еще один защитник Виталий Меньшиков.

«В преддверии плей-офф нам необходимо усилить глубину линии обороны. Кроме того, эти обмены актуальны для нашей команды, поскольку в списке травмированных находятся защитники Илья Дервук и Юнас Анелев. Наши новички - опытные мастера, каждый из них способен проявить себя не только в защите, но и в нападении.

Меньшиков - жесткий, силовой игрок, может побороться за шайбу на пятачке и у бортов, постоять за партнеров по команде. Григорьев обладает хорошим катанием и пасом, может подключиться в атаку. Уже к 25 декабря хоккеисты должны присоединиться к «Авангарду». Больше никаких обменов наш клуб не планирует», - заявил официальному сайту клуба генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.