В Ливерпуле установили статую Мохаммеда Али (фото)
Как сообщает издание Liverpool Echo, в центре Ливерпуля была установлена бронзовая статуя легендарного боксера Мохаммеда Али.
Liverpool erect a Statues of the Man that changed the course of History in and out of the ring— Charlie Hale (@10Charliehale) 23 декабря 2016 г.
MUHAMMAD ALI pic.twitter.com/4e6QTvvmxk
Отмечается, что автором работы стал некто Эндрю Эдвардс, который назвал статую «Величайший».
Напомним, Мохаммед Али скончался 3 июня в возрасте 74 лет от септического шока в одной из клиник США. За свою карьеру на профессиональном ринге американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них – нокаутом).
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