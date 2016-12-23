Тренер «Авангарда» Канарейкин был удален за физический контакт с судьей (видео)

Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что у нас будут новички в дедлайн

Главный тренер «Ак Барса»Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки команды рассказал о состоянии вернувшихся после травм игроков и новом формате овертаймов.