Тренер «Авангарда» Канарейкин был удален за физический контакт с судьей (видео)
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин в матче с минским «Динамо» получил удаление до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.
«Канарейкин удален за физический контакт с судьей», - сообщает твиттер омской команды.
Вот это да. Федор Канарейкин удален до конца игры за физический контакт с судьей #АвангардДинамоМн— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 23 декабря 2016 г.
Отметим, матч проходит в эти минуты и счет после второго периода 1:0 в пользу белорусского клуба.
Матч
Авангард - Динамо Мн - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Павлович (Граньяни, Матерухин), 17:11 (0:1 - бол.).
Место и дата
23 декабря 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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