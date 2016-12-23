Коляда стал чемпионом России в одиночном катании, Самарин – второй, Ковтун – третий
На чемпионате России по фигурному катанию в
Челябинске завершилась произвольная программа у мужчин. Чемпионский титул
завоевал Михаил Коляда.
По итогам короткой и произвольной программ Коляда
набрал 283,48 балла. Второе
место занял Александр Самарин (259,74). Третьим стал Максим Ковтун (249,37)
Челябинск
Чемпионат России
Мужчины
Одиночное катание
Итоговый результат
1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 283,48
2. Александр Самарин (Москва) – 259,74
3. Максим Ковтун (Москва) – 249,37
4. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург / Самара) – 241,00
5. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 240,69
6. Александр Петров (Санкт-Петербург) – 236,93
7. Сергей Воронов (Москва) – 233,62
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