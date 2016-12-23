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Коляда стал чемпионом России в одиночном катании, Самарин – второй, Ковтун – третий

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске завершилась произвольная программа у мужчин. Чемпионский титул завоевал Михаил Коляда.

По итогам короткой и произвольной программ Коляда набрал 283,48 балла. Второе место занял Александр Самарин (259,74). Третьим стал Максим Ковтун (249,37)

Челябинск
Чемпионат России
Мужчины
Одиночное катание
Итоговый результат

1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 283,48
2. Александр Самарин (Москва) – 259,74
3. Максим Ковтун (Москва) – 249,37
4. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург / Самара) – 241,00
5. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 240,69
6. Александр Петров (Санкт-Петербург) – 236,93
7. Сергей Воронов (Москва) – 233,62

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