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Хосеп Гвардиола: Не стоит ждать серьезных приобретений в январе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о планах своей команды на грядущее трансферное окно.

«На данный момент я доволен составом своей команды. Глупо отрицать тот факт, что мы ищем усиление, но я думаю, что не стоит ожидать серьезных приобретений в январе. У нас есть игроки высокого класса, но мы должны им помочь. Я, в свою очередь, счастлив тренировать такой клуб», – приводит слова специалиста Goal.

Отметим, что состав «Сити» в январе 2017 года точно пополнит нападающий «Палмейраса» Габриэл Жезус. Клуб выкупил трансфер футболиста минувшим летом, однако, стороны договорились о его переходе по окончании сезона в чемпионате Бразилии.

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