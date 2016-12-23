Хосеп Гвардиола: Не стоит ждать серьезных приобретений в январе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о планах своей команды на грядущее трансферное окно.



«На данный момент я доволен составом своей команды. Глупо отрицать тот факт, что мы ищем усиление, но я думаю, что не стоит ожидать серьезных приобретений в январе. У нас есть игроки высокого класса, но мы должны им помочь. Я, в свою очередь, счастлив тренировать такой клуб», – приводит слова специалиста Goal.

Отметим, что состав «Сити» в январе 2017 года точно пополнит нападающий «Палмейраса» Габриэл Жезус. Клуб выкупил трансфер футболиста минувшим летом, однако, стороны договорились о его переходе по окончании сезона в чемпионате Бразилии.