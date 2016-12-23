«Сибирь» дома обыграла «Йокерит»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Йокеритом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сибири».
В составе победителей отличились Владислав
Наумов, Адам Полашек и Владимир Первушин. «Сибирь» набрала 57 очков и идет
девятой на Востоке. У «Йокерита» 66 очков и седьмая позиция на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Сибирь - Йокерит - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Наумов (Миловзоров), 41:38 (1:0 - бол.). Полашек (Санников, Шалунов), 44:17 (2:0 - бол.). Первушин (Глухов А.), 48:20 (3:0).
Место и дата
23 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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