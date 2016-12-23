Защитник «Томи» Враньеш перешел в греческий АЕК
Защитник «Томи» Огньен Враньеш перешел в греческий АЕК, сообщает пресс-служба афинского клуба.
27-летний босниец заключил контракт, рассчитанный на 2,5 года.
Враньеш в новом клубе будет выступать под четвертым номером.
Σε πολύ λίγο η επίσημη ανακοίνωση pic.twitter.com/in1Pk63WGa— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 23 декабря 2016 г.
Напомним, в нынешнем сезоне Огньен принял участие в семи матчах «Томи» и забил один мяч.
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