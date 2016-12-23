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Защитник «Томи» Враньеш перешел в греческий АЕК

Источник:  ФК АЕККомментарии

Защитник «Томи» Огньен Враньеш перешел в греческий АЕК, сообщает пресс-служба афинского клуба.

27-летний босниец заключил контракт, рассчитанный на 2,5 года.

Враньеш в новом клубе будет выступать под четвертым номером.

Напомним, в нынешнем сезоне Огньен принял участие в семи матчах «Томи» и забил один мяч.

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