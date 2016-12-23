Украинский журналист: «Зенит» торгуется с киевским «Динамо» по Хачериди

«Зенит» хочет приобрести защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди. Об этом в своем твиттере сообщил журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас.

«Зенит» торгуется с «Динамо» по Хачериди. За игрока, у которого полгода контракта, Питер предлагает четыре миллиона. Киев набивает цену», – написал Бурбас.

В текущем сезоне 29-летний Евгений Хачериди провел 32 матча за «Динамо» и забил два мяча. Ранее Евгений заявлял, что «точно не поехал бы в Россию».