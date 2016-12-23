Украинский журналист: «Зенит» торгуется с киевским «Динамо» по Хачериди
«Зенит» хочет приобрести защитника киевского «Динамо»
Евгения Хачериди. Об этом в своем твиттере сообщил журналист украинского
телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас.
«Зенит» торгуется с «Динамо» по Хачериди. За
игрока, у которого полгода контракта, Питер предлагает четыре миллиона. Киев
набивает цену», – написал Бурбас.
В текущем сезоне 29-летний Евгений Хачериди провел 32 матча за «Динамо» и забил два мяча. Ранее Евгений заявлял, что «точно не поехал бы в Россию».
Зеніт торгується з Динамо по Хачеріді. За гравця, в якого півроку контракту, Пітер пропонує 4 млн. Київ набиває ціну. pic.twitter.com/6vOoUCpo7g— Igor Burbas (@iburbas) 23 декабря 2016 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически