Роман Ротенберг продаст свою долю в «Йокерите» китайскому миллиардеру

Как сообщает финское издание Kauppalehti, российский бизнесмен Роман Ротенберг продаст 49-процентную долю в «Йокерите» и права на «Хартвалл Арену».

По информации источника, новым владельцем активов станет китайский миллиардер Нгок Ян Юу, который является председателем совета директоров «Куньлуня» и заинтересован в том, чтобы инвестировать в КХЛ.

Причина продажи – санкции, из-за которых бизнес Ротенберга, связанный с «Йокеритом» и «Хартвалл Ареной», сильно пострадал. Отмечается, что клуб из Хельсинки в течение двух сезонов в КХЛ потерял 30 миллионов евро.

Напомним, 30 июля 2015 года Министерство финансов США обновило список людей, которым запрещено заключать коммерческие сделки на территории Соединенных Штатов и с гражданами этой страны. Всего в список было внесено 11 человек, среди них - вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг.

В 2014-м году под санкции США попали отец и дядя функционера - Борис и Аркадий Ротенберги. В связи с этим вице-президент СКА в октябре того же года выкупил у своих родственников доли в финском «Йокерите» и компании-владельце домашней арены клуба - «Хартвалл Арене».

Также Ротенберг занимает пост советника председателя правления «Газпромэкспорта» и входит в совет директоров КХЛ.