Михаил Коляда: Все прошло гладенько, но четверной лутц жалко

Новый чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда назвал свой прокат в Челябинске гладким и посетовал, что у него не получился прыжок лутц в четыре оборота.

Коляда с огромным преимуществом выиграл соревнования чемпионата России в мужском одиночном катании, несмотря на ошибки на двух четверных прыжках в произвольной программе.

«Все прошло гладенько. Жаль, что не получился четверной лутц, – сказал Коляда журналистам. – В целом я доволен этим турниром».

Говоря о ближайших планах, в том числе выступлении на чемпионате Европы, лучший фигурист страны отметил, что ему надо на некоторое время отвлечься от соревнований. «Теперь надо приехать домой, отпраздновать как следует Новый год и на время забыть о чемпионатах», – заключил Коляда.

Серебро чемпионата России досталось Александру Самарину, бронза – Максиму Ковтуну.

