Георгий Черданцев: Чемпионат Италии – редкий отстой
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев дал оценку Серии А.
«Чемпионат Италии – редкий отстой. Ни голов, ни футбола вообще. Не буду больше смотреть», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Чемпионат Италии редкий отстой. Ни голов, ни футбола вообще. Не буду больше смотреть.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 22 декабря 2016 г.
Редкий отстой ваша серия а— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 22 декабря 2016 г.
Константин Генич: В чемпионате Италии голов больше, чем моментов
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически