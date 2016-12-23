Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 1 БАмур
Хоккей  ХК Сочи4 : 2Динамо Москва
Хоккей  Спартак1 : 4Витязь
Хоккей  Торпедо1 : 2Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Тимченко: СКА сделает все возможное для продления контрактов с Ковальчуком, Шипачевым и Дадоновым

Источник:  ТАССКомментарии

Президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением о продлении контрактов с игроками петербургского клуба Ильей Ковальчуком, Евгением Дадоновым и Вадимом Шипачевым.

- Сделаем все возможное, чтобы эти хоккеисты продлили контракты и продолжили выступать за СКА, - приводит слова Тимченко ТАСС.

Александр Медведев: Для СКА приоритетными в плане продления контрактов являются Ковальчук, Дадонов и Шипачев

Напомним, 30 апреля 2017 соглашения с петербургским клубом истекают у защитника Патрика Херсли, а также у нападающих Виктора Тихонова, Ярно Коскиранты, Евгения Кетова, Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова и Вадима Шипачева.

СКА: Истории из жизни [Спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

Ранее СМИ сообщали о желании Шипачева и Дадонова продолжить карьеру в НХЛ. 

В сезоне-2016/17 на счету Ковальчука 53 (22+31) очка в 39 матчах, Шипачев набрал 42 (10+32) очка в 30 встречах, Дадонов - 36 (20+16) очков в 32 играх.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковальчук пошел в штыковую: все о скандальном поединке СКА в ТольяттиКовальчук пошел в штыковую: все о скандальном поединке СКА в ТольяттиАрмейцы провели первый матч после паузы на Евротур. Концовка игры получилась весьма нервной. Но победы питерцы все же добились – 3:2 ОТ.Майоров: Ковальчук – лидер сборной. Ну а кто еще – Санников и Телегин что ли?Майоров: Ковальчук – лидер сборной. Ну а кто еще – Санников и Телегин что ли?Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о возвращении форварда СКА Ильи Ковальчука в сборную России.Лучший Евротур Ковальчука. Экспертиза «Советского спорта»Лучший Евротур Ковальчука. Экспертиза «Советского спорта»На Кубке Первого канала сборная России стала только второй, несмотря на вдохновенную игру Ильи Ковальчука, признанного лучшим нападающим.Роман Ротенберг: Нам нужны были звезды на Кубке Первого каналаПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала. Напомним, что сборная России после сегодняшней победы над Финляндией (4:3) заняла второе место.Шестеркин, Рундблад и Ковальчук признаны лучшими игроками Кубка Первого каналаОргкомитет Кубка Первого канала назвал лучших игроков Кубка Первого канала.Кови Вернулся! Как Россия обыграла ФинляндиюКови Вернулся! Как Россия обыграла ФинляндиюПобедив финнов, сборная России заняла второе место.Ковальчук признан лучшим игроком сборной России в матче с ФинляндиейФорвард сборной России Илья Ковальчук признан лучшим игроком команды в матче третьего тура Кубка Первого канала с Финляндией (4:3).Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого каналаСборная России одержала победу над Финляндией (4:3) в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.Минспорта наградил Тимченко и Каменского за вклад в развитие физической культуры и спортаРуководители и сотрудники Континентальной хоккейной лиги получили награды за вклад в развитие физической культуры и спорта в честь 70-летия отечественного хоккея, сообщает официальный сайт КХЛ.Ковальчук – репортеру Первого: У вас же «Давай поженимся» вместо хоккея! (видео)Ковальчук – репортеру Первого: У вас же «Давай поженимся» вместо хоккея! (видео)После матча Россия – Чехия (5:1) обозреватель «Советского спорта» пообщался в микст-зоне с Ильей Ковальчуком.Все профи из «Харламов Трофи»Все профи из «Харламов Трофи»Вспоминаем имена прошлых лауреатов премии и самые яркие моменты праздничных церемоний.Александр Медведев: Для СКА приоритетными в плане продления контрактов являются Ковальчук, Дадонов и ШипачевЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о продлении контрактов с игроками петербургского клуба.Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Швеция – Россия (3:1) послушал главного тренера Олега Знарка.А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?«Советский спорт» препарировал игру Ильи Ковальчука в стартовом матче турнира, завершившемся поражением от шведов (1:3).Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Незадолго до старта Кубка Первого канала в гостях у «Вечернего Урганта» побывали герои сборной России по хоккею.Илья Ковальчук: Мы с Дацюком принесем Кубок Гагарина в студию «Вечернего Урганта»Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о своем партнере по клубу и национальной команде Павле Дацюке.Олег Знарок: Не было смысла рисковать Гусевым и ШипачевымГлавный тренер сборной России Олег Знарок объяснил, почему на Кубке Первого канала не сыграют Никита Гусев и Вадим Шипачев.Илья Ковальчук: Овертаймы «3 на 3»? Отношусь к этому с огромным позитивомФорвард СКА Илья Ковальчук сказал, что поддерживает идею перехода на овертаймы в формате «3 на 3».Илья Ковальчук: Главное – догнать Мозякина по Кубкам Гагарина, а не по очкамФорвард СКА Илья Ковальчук сказал, что он не концентрируется на бомбардирской гонке с Сергеем Мозякиным. Он предпочел бы догнать Мозякина по победам в Кубке Гагарина.Илья Ковальчук: Здорово, что Дацюк вернулся. Это подарок для наших болельщиковФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что рад возвращению в команду Павла Дацюка.

тимченко геннадий
тимченко геннадийвсе новости
Евгений Дадонов
Евгений Дадоноввсе новости
Вадим Шипачёв
Вадим Шипачёввсе новости
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости