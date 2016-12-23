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Легков и Вылегжанин попали в список подозреваемых, Черноусов может стать чемпионом Сочи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» получил неофициальное подтверждение ранее появившейся информации об именах российских лыжников, временно отстраненных от участия в соревнованиях.

Как подтвердил источник «Советского спорта» в Федерации лыжных гонок России, в список отстраненных попали Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Именно они временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

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На Олимпиаде в Сочи Легков завоевал золото в гонке на 50 км, а Вылегжанин завоевал три серебра: в эстафете 4х10 км, командном классическом спринте и в гонке на 50 км. Напомним, что третье место в олимпийской гонке на 50 км занял Илья Черноусов, и если данные о пробах Легкова и Вылегжанина подтвердятся и приведут к лишению наград, именно он станет олимпийским чемпионом.

Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи (Россия). Окончательное решение будет принято после расследования. Против них открыты дисциплинарные дела. Также российская сторона отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. В отношении 29 из них начато расследование. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.

Кроме того, стало известно, что МОК открыл расследование против 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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