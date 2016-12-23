Минское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Авангард»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил форвард гостей Александр Павлович.

Стоит отметить, что главный тренер омской команды Федор Канарейкин был удален до конца матча за физический контакт с судьей.

«Динамо» с 73 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а омичи расположились на второй строчке на Востоке, имея в активе 84 очка.

В следующем туре «Авангард» 25 декабря примет «Трактор», а белорусская команда 3 января встретится со СКА.

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