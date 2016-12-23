Минское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Авангард»
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард» со счетом 1:0.
Единственную шайбу в матче забросил форвард гостей Александр Павлович.
Стоит отметить, что главный тренер омской команды Федор Канарейкин был удален до конца матча за физический контакт с судьей.
«Динамо» с 73 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а омичи расположились на второй строчке на Востоке, имея в активе 84 очка.
В следующем туре «Авангард» 25 декабря примет «Трактор», а белорусская команда 3 января встретится со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Динамо Мн - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Павлович (Граньяни, Матерухин), 17:11 (0:1 - бол.).
Место и дата
23 декабря 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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