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Агент Марадоны: Мой клиент ведет переговоры с «Наполи»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Агент Стефано Сеси, представляющий интересы бывшего наставника сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал о планах своего клиента.

«Диего Марадона ведет переговоры с «Наполи», но он нуждается в том, чтобы чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками. Он был бы идеальным человеком для роли менеджера команды. Марадона безоговорочно любит «Наполи» и особенно болельщиков», – цитирует слова Сеси Football Italia.

Отметим, что будучи игроком, Марадона выступал за итальянский клуб с 1984 по 1991 гг. С 2012 года специалиста находится без работы после ухода из «Аль-Васла».

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