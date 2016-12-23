Агент Марадоны: Мой клиент ведет переговоры с «Наполи»

Агент Стефано Сеси, представляющий интересы бывшего наставника сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал о планах своего клиента.



«Диего Марадона ведет переговоры с «Наполи», но он нуждается в том, чтобы чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками. Он был бы идеальным человеком для роли менеджера команды. Марадона безоговорочно любит «Наполи» и особенно болельщиков», – цитирует слова Сеси Football Italia.



Отметим, что будучи игроком, Марадона выступал за итальянский клуб с 1984 по 1991 гг. С 2012 года специалиста находится без работы после ухода из «Аль-Васла».