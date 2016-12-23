«Ювентус» – «Милан». Стартовые составы команд
Стали известные стартовые «Ювентуса» и «Милана» на матч Суперкубка Италии.
«Ювентус»: Буффон, Сандро, Кьеллини, Ругани, Лихштайнер, Маркизио, Стураро, Хедира, Пьянич, Манджукич, Игуаин.
«Милан»: Доннарумма, Де Шильо, Романьоли, Палетта, Абате, Бертолаччи, Локателли, Куцка, Бонавентура, Бакка, Сусо.
Матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Голы
Кьеллини 18 (1:0). Бонавентура 38 (1:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Ругани, Лихтштайнер, Кьеллини, Алекс (Эвра, 33), Стураро (Лемина, 78), Маркизио, Хедира, Пьянич (Дибала, 67), Манджукич, Игуаин
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Абате (Антонелли, 101), Куцка, Бертолаччи, Локателли (Пашалич, 74), Бонавентура, Бакка (Лападула, 101), Сусо
Предупреждения:
Лихтштайнер, 36; Игуаин, 120 - Романьоли, 43; Куцка, 58; Де Шильо, 70
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
23 декабря 19:30, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция