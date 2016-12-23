Валентин Писеев: Тарасов и Морозов – фаворты на чемпионате России

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался о раскладе перед соревнованиями пар на чемпионате России в Челябинске.

«Траньков и Волосожар заслужили отдых, – сказал Писеев в интервью «Известиям». – Надеюсь, что после рождения ребенка ребята вернутся на лед и продолжат великолепную карьеру. На чемпионате России фаворитами я бы назвал пару Тарасова – Морозов. Они здорово катались в финале Гран-при в Марселе. Очень стабильная, техничная пара, постепенно набравшаяся международного опыта. У них есть шанс повторить успех наших выдающихся пар и на равных бороться с канадскими и китайскими парами.

Я бы не стал списывать со счетов пару Столбова – Климов. Те, кто видел их на тренировках, говорят, что они способны на многое. Хотя отсутствие соревновательной практики может негативно сказаться на их выступлении».

Произвольная программа у спортивных пар запланирована на субботу. После короткой программы Тарасова и Морозов опережают Столбову и Климова на 2,57 балла.