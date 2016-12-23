Австралийский суд оштрафовал Valve на $3 миллиона

Федеральный суд Австралии оштрафовал компанию Valve на 3 миллиона долларов за нарушение прав потребителя.



Суд постановил, что компания нарушила потребительское законодательство Австралии, согласно которому клиент может вернуть некачественный товар, а правила Steam этого не предусматривали до июня 2015 года.



Valve обязана в течение 30 дней выплатить штаф, размером 3 миллиона долларов, а также напоминать австралийским пользователям цифрового магазина Steam о правах потребителей.



Компания может обжаловать это постановление до 20 февраля 2017 года.



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