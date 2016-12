Илкай Гюндоган: Операция прошла успешно

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о том, как прошла операция.

«Привет ребят! У меня все хорошо, операция прошла успешно. Теперь следующий этап на пути к восстановлению», - написал Гюндоган в твиттере.

Hi guys! I'm doing well and today's surgery went fine. Now it's another road to recovery 🙏#ComebackStronger - mode: 🔛 pic.twitter.com/CDuAR091cz