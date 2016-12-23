Роналду записал видеообращение для сирийских детей

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение сирийским детям.

«Это для детей Сирии. Мы знаем, что вы много страдаете. Я очень известный футболист, но вы – настоящие герои. Не теряйте надежду. Весь мир с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами», – говорит Роналду.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 декабря 2016 г.

Этот жест португалец сделал в рамках международного социального проекта организации Save the Children, которая сообщила о том, что 31-летний футболист пожертвовал крупную сумму детям Сирии.