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Роналду записал видеообращение для сирийских детей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение сирийским детям.

«Это для детей Сирии. Мы знаем, что вы много страдаете. Я очень известный футболист, но вы – настоящие герои. Не теряйте надежду. Весь мир с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами», – говорит Роналду.

Этот жест португалец сделал в рамках международного социального проекта организации Save the Children, которая сообщила о том, что 31-летний футболист пожертвовал крупную сумму детям Сирии.

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