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Агент Петреску: Я бы не ставил вопрос о процентах, отдайте Дану зарплату!

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент экс-главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу прокомментировал «Советскому спорту» решение палаты по разрешение споров РФС, которая обязала «Кубань» выплатить Петреску долг за зарплате за июнь – сентябрь 2016 года, а также проценты за задержку.

– Я бы не ставил даже вопрос о процентах, хотя такая формулировка в решении палаты есть, – сказал Пырнэу. – Я всегда за то, чтобы решать вопросы мирно и полюбовно – отдайте человеку зарплату за те месяцы, что он у вас работал! Мне, конечно, очень хочется дождаться финала всей этой истории.   

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