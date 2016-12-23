Агент Петреску: Я бы не ставил вопрос о процентах, отдайте Дану зарплату!

Агент экс-главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу прокомментировал «Советскому спорту» решение палаты по разрешение споров РФС, которая обязала «Кубань» выплатить Петреску долг за зарплате за июнь – сентябрь 2016 года, а также проценты за задержку.

– Я бы не ставил даже вопрос о процентах, хотя такая формулировка в решении палаты есть, – сказал Пырнэу. – Я всегда за то, чтобы решать вопросы мирно и полюбовно – отдайте человеку зарплату за те месяцы, что он у вас работал! Мне, конечно, очень хочется дождаться финала всей этой истории.