Официально: Андрей Лунев перешел в «Зенит»
Источник: ФК «Зенит»
Голкипер «Уфы» Андрей Лунев продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 4,5 года, сумма трансфера не сообщается. По данным СМИ, стоимость трансфера составила 4 миллиона евро.
По оценке Transfermarkt.de, трансферная стоимость Лунева составляет 500 тысяч евро. В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.
Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клуба
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически