Официально: Андрей Лунев перешел в «Зенит»

Денис Терентьев: Форму «Зенита» я носил с 7 лет, но в «Ростове» поработал с таким замечательным человеком, как Бердыев

Защитник «Ростова» Денис Терентьев не планирует возвращаться в «Зенит», где он получил футбольное образование.