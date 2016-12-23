Андрей Лунев: Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев
поделился впечатлениями от
перехода в петербургский клуб.
Я искренне благодарен ФК «Уфа», всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за все, что они сделали для меня. Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться. Еще раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в свое время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда, - приводит слова Лунева официальный сайт «Уфы».
Напомним, контракт с 25-летним футболистом
рассчитан на 4,5 года, сумма трансфера не сообщается. По данным СМИ, стоимость
трансфера составила 4 миллиона евро.
По оценке Transfermarkt.de, трансферная
стоимость Лунева составляет 500 тысяч евро. В текущем сезоне Лунев принял
участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.