Хосеп Гвардиола: При всем уважении к Роналду Месси определенно лучший

Дэвид Мойес: Бэйл был моей главной целью в «Манчестер Юнайтед», а с Кроосом мы договорились о переходе

Главный тренер «Саутгемптона» Дэвид Мойес рассказал, что будучи главным тренером «Манчестер Юнайтед» вел переговоры о переходе в клуб Гарета Бэйла и Тони Крооса.