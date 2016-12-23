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Хосеп Гвардиола: При всем уважении к Роналду Месси определенно лучший

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему считает своего бывшего подопечного по «Барселоне» Лионеля Месси лучшим игроком мира.

«Я согласен с Луисом Энрике. Месси – лучший. Это определенно. Он знает, как играть, забивать и помогать играть другим.

При всем уважении к другим игрокам, Криштиану Роналду в первую очередь, Месси находится на другом уровне», – приводит FourFourTwo слова Гвардиолы.

Напомним, что 31-летний португалец стал обладателем «Золотого мяча» как лучший игрок мира по версии журнала France Football. Это награда стала четвертой для Криштиану Роналду, тогда как у Месси пять «Золотых мячей».

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