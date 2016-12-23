Дубль Щехуры помог «Трактору» на выезде обыграть «Барыс»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде обыграл «Барыс» со счетом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Пол Щехура и по разу отличились Алексей Петров и Алексей Кручинин, а у хозяев льда дважды шайбу забросил Найджел Доус и одну Кэм Баркер.
Челябинская команда с 75 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Барыс» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 59 очков.
В следующем туре «Трактор» отправится в Омск, где 25 декабря сыграет с «Авангардом», а команда из Астаны в этот же день примет магнитогорский «Металлург».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Трактор - 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)
Голы:
Щехура (Якуценя, Кручинин), 3:30 (0:1). Щехура (Кручинин, Петров А.), 31:23 (0:2 - бол.). Петров А. (Кручинин), 39:02 (0:3 - бол.). Баркер (Тривино), 42:23 (1:3 - бол.). Доус (Даллмэн), 54:49 (2:3 - бол.). Кручинин (Якуценя), 56:11 (2:4). Доус (Бойд, Семёнов), 57:02 (3:4).
Место и дата
23 декабря 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция