Дубль Щехуры помог «Трактору» на выезде обыграть «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде обыграл «Барыс» со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Пол Щехура и по разу отличились Алексей Петров и Алексей Кручинин, а у хозяев льда дважды шайбу забросил Найджел Доус и одну Кэм Баркер.

Челябинская команда с 75 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Барыс» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 59 очков.

В следующем туре «Трактор» отправится в Омск, где 25 декабря сыграет с «Авангардом», а команда из Астаны в этот же день примет магнитогорский «Металлург».

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