Теодосич сыграет с «Фенербахче», Де Коло пропустит 12-ю игру подряд

Защитник московского ЦСКА Милош Теодосич примет участие в матче против турецкого «Фенербахче». Об этом агентству «Р-Спорт» сообщили в пресс-службе столичного клуба.



Отмечается, что атакующий защитник армейцев Нандо де Коло пропустит 12-й матч подряд. Француз пропустил 11 последних матчей (шесть в Евролиге и пять – в Единой лиге ВТБ) из-за травмы, а Теодосич не выходил на паркет в предыдущем матче против «Маккаби» (80:76), который состоялся в среду.



Напомним, игру с турецким клубом ЦСКА проведет сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.



На данный момент российский клуб занимает первое место в Евролиге, одержав 12 побед в 13-ти матчах, в активе «Фенербахче» шестая строчка (8 побед в 13 матчах).