Боброва и Соловьев выиграли чемпионат России среди танцоров
Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев победили на чемпионате страны по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов.
Боброва и Соловьев – олимпийские чемпионы Игр в Сочи. Они выиграли чемпионат России в шестой раз подряд.
На второй строчке расположилась пара Александра Степанова / Иван Букин, а бронзу завоевали Виктория Синицына и Никита Кацалапов
Челябинск
Чемпионат России
Танцы
Итоговая классификация
1. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев – 197,26
2. Александра Степанова / Иван Букин – 189,54
3. Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 178,45
4. Елена Ильиных / Руслан Жиганшин – 178,28
5. Анастасия Загорски / Джонатан Гурейро (все – Москва) – 169,46
6. Софья Евдокимова / Егор Базин (Тольятти) – 152,15
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