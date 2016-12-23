Андрей Разин: Водитель завез нас в пробку – хороший болельщик «Адмирала»

Главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю «Адмирал» с победой. Было видно, что он очень хорошо настроен и заряжен. У нас получилась очень веселая поездка, от таких поездок сложно отходить. Хорошо, что всего одна игра осталась. Мы четыре часа сидели в самолете в Пекине, хорошо, что еще вылетели, потом там 180 рейсов задержали.

У всех же есть навигатор, живем в XXI веке, сегодня водителю говорим: «Поворачивай направо». А он в ответ: «Я знаю город» — и завёз нас в самую пробку. В итоге шли пешком. Можно было подсказать, что есть электрички, на которых можно спокойно доехать. Хорошо, местные водители подсказали ребятам, кто-то так доехал. По-человечески надо поступать, клуб-то не хочется в этом винить и говорить, что это подстроено. Но какие-то элементарные вещи можно организовать. Мы выехали за три часа, навигатор сообщил, что мы приедем вовремя.

Не очень хорошо получилось, клуб никто не обвиняет, но водитель молодец, хороший болельщик. Естественно, это повлияло на настрой. У нас даже установки не было на игру. Мы хотели сделать разбор, показать моменты. А у нас последний хоккеист даже на лёд не успевал перед игрой выскочить. Это не оправдание, сегодня «Адмирал» победил заслуженно. Игровое преимущество было на стороне хозяев, всё по делу», - сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

Матч Адмирал - Югра - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) Голы: Казаков (Земчёнок, Макаренко), 25:53 (1:0). Саюстов (Бартулис, Ткачёв), 26:37 (2:0). Ткачёв (Саюстов, Саболич), 28:24 (3:0). Лапенков (Алексеев), 48:41 (3:1). Макаренко (Бартулис, Земчёнок), 53:46 (4:1). Место и дата 23 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция



