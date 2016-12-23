Шамиль Газизов: В дальнейшем Лунев – игрок сборной России
Генеральный директор «Уфы»
Шамиль Газизов прокомментировал переход голкипера Андрея Лунева в «Зенит».
«Политика клуба такова, что мы спокойно расстаемся и приобретаем, мы считаем это не критическими моментами. Было желание у «Зенита» и у «Краснодара» по Луневу. Выбор игрока пал на «Зенит». Мне кажется, в дальнейшем это игрок сборной России», – приводит «Р-Спорт» слова Газизова.
Напомним, в пятницу «Зенит» объявил о подписании контракта с Луневым на 4,5 года. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел десять матчей в премьер-лиге, в которых пропустил четыре гола.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически