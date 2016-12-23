Шамиль Газизов: В дальнейшем Лунев – игрок сборной России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход голкипера Андрея Лунева в «Зенит».

«Политика клуба такова, что мы спокойно расстаемся и приобретаем, мы считаем это не критическими моментами. Было желание у «Зенита» и у «Краснодара» по Луневу. Выбор игрока пал на «Зенит». Мне кажется, в дальнейшем это игрок сборной России», – приводит «Р-Спорт» слова Газизова.

Напомним, в пятницу «Зенит» объявил о подписании контракта с Луневым на 4,5 года. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел десять матчей в премьер-лиге, в которых пропустил четыре гола.