СКА в овертайме обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Ладу» со
счетом 3:2 ОТ.
За петербургский клуб отличились Евгений Дадонов и Никита Гусев, в составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов и Тэйлор Аронсон. На 28-й минуте встречи Сергей Широков не смог реализовать буллит. На 44-й минуте капитан СКА Илья Ковальчук был удален до конца матча за колющий удар.
Победу петербуржцам в дополнительное время принесла шайба Вадима Шипачева.
После 40 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции,
имея в активе 100 очков. Тольяттинцы на Востоке, проведя на три игры больше,
идут на двенадцатом месте с 48 очками.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 25 декабря в Нижнекамске против «Нефтехимика», «Лада» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
Матч
Лада - СКА - 2:3 О.Т. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Филатов (Иванов, Гуркин), 9:08 (1:0). Дадонов (Ковальчук, Шипачёв), 11:29 (1:1). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 16:52 (1:2 - бол.). Аронсон (Демагин), 45:00 (2:2 - бол.). Шипачёв (Гусев, Войнов), 62:02 (2:3 - бол.).
Место и дата
23 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
СКА: Истории из жизни [Спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]