СКА в овертайме обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Ладу» со счетом 3:2 ОТ.

За петербургский клуб отличились Евгений Дадонов и Никита Гусев, в составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов и Тэйлор Аронсон. На 28-й минуте встречи Сергей Широков не смог реализовать буллит. На 44-й минуте капитан СКА Илья Ковальчук был удален до конца матча за колющий удар.

Победу петербуржцам в дополнительное время принесла шайба Вадима Шипачева.

После 40 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Тольяттинцы на Востоке, проведя на три игры больше, идут на двенадцатом месте с 48 очками.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 25 декабря в Нижнекамске против «Нефтехимика», «Лада» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».