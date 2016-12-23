Александр Андриевский: Опоздание соперника наложило отпечаток на игру

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу своих подопечных над «Югрой» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Такие погодные условия, пятница, скоро Новый год, а они все же добрались. Эта помощь нам нужна, особенно в преддверии дерби. Хочется, чтобы трибуны на следующем матче были еще лучше заполнены.

На саму игру, думаю, наложило отпечаток опоздание соперника. И мы где-то нервничали, и у «Югры» все наперекосяк. Но второй период наша команда очень хорошо провела, забила голы, после чего довела матч до победы. Нам нужны были три очка. Не очень хорошо эта домашняя серия складывается. Поэтому мы рады победе, готовимся дальше», - сказал Андриевский на послематчевой пресс-конференции.