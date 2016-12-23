Баздырева дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Как сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), российская легкоатлетка Анастасия Баздырева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.



Напомним, в ноябре прошлого года комиссия WADA рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед ОИ-2012, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить легкоатлеток Баздыреву, Екатерину Поистогову, Марию Савинову, Кристину Угарову и Татьяну Мязину, а также тренеров Алексея Мельникова, Владимира Казарина, Владимира Мохнева, Виктора Чегина и специалиста международного уровня по антидопингу Сергея Португалова.

Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.