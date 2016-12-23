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Виктор «TaZ» Войтас: Sneg – лучший руководитель

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Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Виктор «TaZ» Войтас прокомментировал ситуацию с увольнением игрока Team SoloMid Шона «sgares» Гейрса.


«Ситуация с PEA и TSM именно та причина, почему мы представляем Virtus.pro так долго. Sneg – лучший руководитель»

Напомним, что американская организация Team SoloMid расторгла контракт с капитаном команды по CS:GO Шоном «sgares» Гейрсом из-за открытого письма в адрес PEA, в котором игроки высказали свое недовольство решением PEA о запрете выступления американских команд в ESL Pro League.

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