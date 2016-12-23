Виктор «TaZ» Войтас: Sneg – лучший руководитель

Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Виктор «TaZ» Войтас прокомментировал ситуацию с увольнением игрока Team SoloMid Шона «sgares» Гейрса.

Situation with PEA, and TSM is exacly the reason why we are representing @TeamVirtuspro for so long. Best owner @VPSneg — VP TAZ (@g5taz) 23 декабря 2016 г.

«Ситуация с PEA и TSM именно та причина, почему мы представляем Virtus.pro так долго. Sneg – лучший руководитель»

Напомним, что американская организация Team SoloMid расторгла контракт с капитаном команды по CS:GO Шоном «sgares» Гейрсом из-за открытого письма в адрес PEA, в котором игроки высказали свое недовольство решением PEA о запрете выступления американских команд в ESL Pro League.