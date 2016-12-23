Фабио Капелло: Трансфер Роберто Карлоса в «Реал» – самый быстрый в истории

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о переходе бразильского защитника Роберто Карлоса из «Интера» в «Реал» и своем возвращении в «Милан».

«После моего перехода в «Реал», агент сообщил мне, что «Интер» продает Роберто Карлоса. Я не мог в это поверить и даже отправил факс, что подтвердить статус игрока.

Потом я быстро позвонил президенту и попросил поскорее оформить сделку. Думаю, это был самый быстрый трансфер в истории.

Моя же работа в Мадриде закончилась со звонком Берлускони, который попросил меня вернуться в Милан. Я всем ему обязан и не мог отказать», – сказал Капелло в интервью Fox Sports.

Напомним, Капелло возглавлял «Реал» в сезоне 1996/1997, после чего вернулся в «Милан».