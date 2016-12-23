Тренер легкоатлеток Мохнев дисквалифицирован на десять лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал пресс-релиз, в котором говорится о дисквалификации тренера российских легкоатлеток Юлии Степановой и Екатерины Купиной Владимира Мохнева на десять лет.

«Было установлено, что Владимир Мохнев занимался хранением и распространением запрещенных веществ. Срок действия дисквалификации начинается 23 декабря 2016 года», – говорится в сообщении CAS.

Напомним, в марте 2016 года немецкий телеканал ARD выпустил в эфир документальный фильм о допинге в российском спорте. Одним из героев фильма стал Мохнев, которого авторы обвинили в нарушении антидопинговых правил.