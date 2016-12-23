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Тренер легкоатлеток Мохнев дисквалифицирован на десять лет

Источник:  TAS CASКомментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал пресс-релиз, в котором говорится о дисквалификации тренера российских легкоатлеток Юлии Степановой и Екатерины Купиной Владимира Мохнева на десять лет.

«Было установлено, что Владимир Мохнев занимался хранением и распространением запрещенных веществ. Срок действия дисквалификации начинается 23 декабря 2016 года», – говорится в сообщении CAS. 

Напомним, в марте 2016 года немецкий телеканал ARD выпустил в эфир документальный фильм о допинге в российском спорте. Одним из героев фильма стал Мохнев, которого авторы обвинили в нарушении антидопинговых правил.

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)