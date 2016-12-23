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Промоутер Ковалева: Реванш с Уордом может пройти в России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, когда должен состояться реванш с американцем Андре Уордом, отметив, что встреча может пройти в России.

«Мы планируем начать переговоры с Roc Nation в первых числах января. Сейчас их компания находится в отпуске до конца месяца. Очевидно, что до начала переговоров сложно оценить возможные даты боя, это же касается и места проведения. Однако наш контракт подразумевает Калифорнию или Россию как возможные опции»

Напомним, 19 ноября Уорд победил россиянина единогласным решением судей – 114:113. По итогам боя Ковалев потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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