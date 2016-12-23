Андрей Лунев: Переход в «Зенит»? В последнее время в моей карьере все развивается очень стремительно и неожиданно

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Я очень рад, что оказался в «Зените». Но в то же время это и волнительный момент, потому что для меня переход в «Зенит» - это большой вызов. Это важная ступень в реализации моей мечты. Надеюсь, в Петербурге у меня сложится удачно, для чего я буду прилагать все усилия. Так что сейчас чувствую ответственность и хочу поскорее начать тренировочный процесс.



- Вы дебютировали в РФПЛ менее полугода назад, а сейчас переходите в клуб, который борется за чемпионство и играет в плей-офф Лиги Европы. Это самый лучший подарок к Новому году в вашей жизни?

- Действительно, в последнее время в моей карьере все развивается очень стремительно и неожиданно. Но мною были поставлены цели, и к их выполнению я стремлюсь. Одна из моих целей - попасть в топ-клуб - сейчас выполнена. Теперь я должен здесь доказывать свою состоятельность. Повторюсь, все происходит в последнее время очень быстро, но я этому только рад.



- Теперь вам предстоит конкурировать с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым.

- В любой команде мне приходилось сталкиваться с конкуренцией, это неотъемлемая часть профессионального спорта. От этого никуда не уйти, и если хочешь расти, то надо уметь и конкурировать. Так что я конкуренции не боюсь, наоборот, ее очень жду. А все решится в тренировочном процессе - кто в нем будет лучше, тот и будет первым номером. Мне остается только доказывать, что им должен быть я.



- В «Уфе» вы играли под 71-м номером, в «Зените» он занят другим голкипером - Егором Бабуриным. Что будете делать?

- Я не зациклен на игровом номере, но раз с этими цифрами поперло в «Уфе», то хотелось бы и в «Зените» их взять. Но раз номер занят, буду выбирать из свободных.



- Вы родились и жили в Москве, сейчас переезжаете в один из самых красивых городов Европы. Что раньше знали о Петербурге?

- Раньше приезжал сюда только на игры и особо не задерживался. Знаю, что это очень красивый город, культурная столица России и родина Владимира Путина. Но смотреть его буду только тогда, когда сюда приедет жена. Будем вместе открывать для себя новые места. Но в любом случае для меня важнее что-то самому сделать полезное для Санкт-Петербурга своей игрой, - приводит слова Лунева официальный сайт «Зенита».

Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клуба

Напомним, контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 4,5 года, сумма трансфера не сообщается. По данным СМИ, стоимость трансфера составила 4 миллиона евро.

По оценке Transfermarkt.de, трансферная стоимость Лунева составляет 500 тысяч евро. В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.