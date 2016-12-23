«Вест Хэм» намерен вернуть Дефо спустя 12 лет

Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо может сменить клубную прописку в январе 2017 года. Об этом сообщает издание The Sun.



По информации источника, в услугах 34-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм», цвета которого он защищал с 1999 по 2004 гг. Отмечается, что лондонский клуб готов выложить за футболиста 6 млн фунтов.



Также сообщается, что таким образом наставник «Вест Хэма» Славен Билич планирует решить проблему с нехваткой игроков атаки.



В нынешнем сезоне Дефо провел во всех турнирах 18 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 6 млн евро, а его контракт с «Сандерлендом» рассчитан до 2019 года.