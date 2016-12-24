Евгения Старцева: Испытала стресс, когда тренер не взял меня на Олимпиаду

Связующая казанского «Динамо» и сборной России Евгения Старцева призналась, что испытала стресс, когда главный тренер национальной команды Юрий Маричев решил исключить ее из состава для участия в Играх-2016.

«Это было решение главного тренера. И все. Меня вызвали к нему и сказали: «Женя, ты едешь домой». Все. Был ли стресс от услышанного? Да, конечно. Я шла к Олимпиаде многие годы…

Сейчас я хочу думать о клубном чемпионате на 100 процентов и не отвлекаться на мысли о том, что будет дальше. Прошло совсем мало времени, и на самом деле это было очень тяжело меня. Я в сборной шла к этому не один год, я провела там все лето, у меня не было отпуска. А за два дня до вылета меня отправили домой…. Раз тренер так решил, значит, так было нужно», - приводит слова Старцевой «Р-Спорт».

Напомним, что на Олимпиаде-2016 россиянки под руководством Юрия Маричева добрались до четвертьфинала.