Крэйг Вудкрофт: Мы знаем правду – в нашей команде нет супер-мастеров

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своих подопечных над «Авангардом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В прошлом матче тренер рижского «Динамо» сказал, что замёрз в Омске. Вас холода не испугали?

- Я хотел прогуляться сегодня минут пять, но замерз уже через минуту. Скажу, что это самое холодное место, где мне приходилось бывать в моей жизни. Но несмотря на это, Омск – очень красивый город и ему очень идёт быть в снегу.

- Насколько облегчило вам задачу то, что «Авангард» лишился Соботки?

- У меня пока не было возможности посмотреть момент с Мэттом Эллисоном, тот силовой приём, который он применил. Но я знаю, что Мэтт – не грязный игрок, думаю, он просто завершал движение на льду, и так получилось, что сбил Владимира Соботку. Надеюсь, с ним все в порядке. Я прекрасно понимаю тренера в такой ситуации, когда ты теряешь игроков и тебе приходится жонглировать игроками, стараться найти лучшие сочетания, чтобы достичь своих целей. Это непросто. Это вызов для тренера. Но, я думаю, такое случается с каждым.

- «Динамо» играло достаточно грубо. Это ваша установка на матч?

- Смотря что вы называете грубой игрой. Да, мы выходим и играем мощно, стараемся подавить соперника этой мощью. Мы знаем правду: в нашей команде нет супер-мастеров, но есть ребята с характером, которые могут сражаться за себя, выгрызать победу. В матчах сильными оппонентами это наше преимущество. Матч с «Авангардом» был именно таким. Нам противостоял очень сильный соперник, и если бы мы старались соревноваться с ними в мастерстве, они бы нас просто «убили».