«Тоттенхэм» продлил контракт с Вормом

Голкипер «Тоттенхэма» Мишель Ворм подписал новый контракт с клубом. Соглашение 33-летнего голландца со «шпорами» рассчитано до июня 2018 года.

«Я самый старший в составе, поэтому чувствую особую задачу помогать более молодым игрокам – не только голкиперам, но и полевым – добиваться больших целей», – приводит слова Ворма официальный сайт «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Ворм провел три матча в чемпионате Англии и два – в Кубке лиги.

Добавим, что на этой неделе контракт с «Тоттенхэмом» до 2022 года подписал основной голкипер – Уго Льорис.

До перехода в «Тоттенхэм» Ворм играл в «Утрехте» (2005-2011) и «Суонси» (2011-2014).