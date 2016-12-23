Александр Атаманенко: «Спартак» постоянно применяет меры по борьбе со спекулянтами

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал ситуацию с продажей билетов на матчи «Спартака».

- Определенные меры по борьбе со спекулянтами билетов постоянно применяются. Мы применяли двухэтапную продажу. Мы сначала продавали билеты в онлайне, но сразу не отправляли заказ, чтобы усложнить жизнь перекупщикам. Есть еще несколько вариантов борьбы. В идеале хотелось бы, чтобы продавались билеты исключительно в онлайн-режиме, персонально, но полностью искоренить спекулянтов невозможно. В прошлом сезоне мы продавали более 60% билетов через Интернет. В этом сезоне уже приблизились к показателю в 70%», - передает слова Атаманенко «Спорт FM».

Напомним, что «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.