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Агент Хачериди: Ни я, ни «Динамо» не получали предложений от «Зенита»

Источник:  «Динамо Киев» от ШурикаКомментарии

Вадим Шаблий, агент защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди, прокомментировал информацию об интересе «Зенита». Ранее сообщалось, что питерский клуб намерен приобрести игрока сборной Украины за 4 млн евро.

«Мне очень тяжело комментировать информацию, появившуюся от этого источника, потому что вся его деятельность говорит либо о том, что он нездоров, либо о том, что он очень загодя и очень сильно начал праздновать Новый год. Такое ощущение, что у Бурбаса паранойя. Если ему необходимы деньги на лечение, то клуб «Динамо» готов их выделить, поскольку футбольные болельщики страдают от постоянной дезинформации из уст этого деятеля.

Что касается Хачериди, то официально заявляю, что его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2018 года. От «Зенита» ни в клуб, ни ко мне лично не поступало никаких предложений по Хачериди. Кроме того, цифра 4 млн евро является откровенно неуважительной и по отношению к клубу, и по отношению к Хачериди, учитывая уровень этого исполнителя. Даже если бы Женя и решил вдруг рассмотреть какие-то предложения или вдруг начать с кем-то переговоры, то совершенно точно это был бы клуб не из России. Это его позиция, и это я знаю абсолютно точно», – цитирует Шаблия «Динамо Киев от Шурика».

Украинский журналист: «Зенит» торгуется с киевским «Динамо» по Хачериди

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